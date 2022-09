Korsel dan AS Luncurkan Pembicaraan Terkait UU Pengurangan Inflasi AS

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) meluncurkan pembicaraan mengenai Undang-Undang (UU) Pengurangan Inflasi (IRA) Amerika Serikat, yang mengecualikan kendaraan listrik yang dirakit di luar Amerika Utara dari insentif keringanan pajak.Sebuah delegasi Korea Selatan yang terdiri dari para pejabat senior dari kementerian keuangan dan luar negeri yang dipimpin oleh Wakil Menteri Perdagangan Ahn Sung-il menggelar serangkaian pembicaraan dengan para pejabat Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR), termasuk Wakil Ketua USTR Sarah Bianchi, pada hari Selasa (30/08).Dalam serangkaian rapat tersebut, para pejabat Korea Selatan dilaporkan menyampaikan kekhawatiran Seoul mengenai UU baru AS tersebut yang akan menyebabkan kerugian besar bagi para produsen mobil Korea Selatan dan menyerukan agar UU tersebut ditunda pemberlakuannya hingga Hyundai Motor menyelesaikan tempat perakitan kendaraan listrik di Amerika Utara pada 2025.USTR dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa kedua pihak telah menggarisbawahi kekuatan hubungan dagang Korea Selatan dan Amerika Serikta dan bahwa kedua negara memiliki hubungan kemitraan yang erat, menambahkan bahwa keduanya akan menjaga kontak yang erat dalam pembahasan terkait isu-isu UU tersebut dalam beberapa minggu ke depan.Kedua negara tampak akan melanjutkan pembicaraan terkait saat Menteri Perdagangan Korea Selatan Ahn Duk-geun berkunjung ke Amerika Serikat pada minggu depan, di mana dia dijadwalkan akan mengadakan pembicaraan bersama Perwakilan Dagang Amerika Serikat Katherine Tai dan para anggota kongres dan administrasi.Menteri Industri Korea Selatan Le Chang-yang juga akan mengadakan perjalanan ke Amerika Serikat untuk melakukan pembahasan terkait isu ini.Amerika Serikat baru-baru ini meloloskan UU yang akan mengecualikan insentif pajak bagi pembelian mobil listrik yang dibuat di luar Amerika Utara.Sementara para produsen mobil Korea Selatan, termasuk Hyundai Motor dan Kia Corporation, sebelumnya menikmati pemotongan pajak untuk kendaraan listrik di pasar Amerika Serikat, kini UU Pengurangan Inflasi AS yang baru akan mempersempik cakupan subsidi pajak serupa untuk pembelian mobil listrik yang dirakit di luar Amerik Utara dan untuk kendaraan dengan baterai yang dibuat dengan bahan baku dari luar benua tersebut.