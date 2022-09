Korsel, AS, Jepang Bahas Isu Keamanan di Hawaii pada Kamis

Photo : YONHAP News

Para penasihat top keamanan dari Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang akan berkumpul di Hawaii, Amerika Serikat (AS) pada minggu ini untuk mendiskusikan isu Korea Utara dan isu-isu lainnya.Menurut Kantor Kepresidenan pada Selasa (30/08), Penasihat Keamanan Nasional Korea Selatan Kim Sung-han akan berbicara dengan rekannya dari Amerika Serikat Jake Sullivan dan dari Jepang Takeo Akiba di markas besar Komando Indo-Pasifik AS di Honolulu pada hari Kamis (01/09).Sebelumnya, para penasihat keamanan tersebut akan menggelar rapat bilateral pada Rabu (31/08).Rapat trilateral, yang akan menjadi rapat serupa pertama sejak pemerintahan Yoon Suk Yeol diluncurkan pada Mei, akan berfokus pada langkah menghadapi provokasi Korea Utara di tengah protes Pyongyang akan latihan militer gabungan Korea Selatan dan AS, Ulchi Freedom Shield, yang sedang berlangsung.Para pejabat juga akan saling bertukar pendapat mengenai cara mendorong denuklirisasi di Semenanjung Korea dengan "inisiatif berani" Presiden Yoon yang berisi bantuan ekonomi sebagai imbalan untuk langkah denuklirisasi Pyongyang.Sementara itu, menurut Juru Bicara Konsil Keamanan Nasional AS Adrienne Watson pada Selasa (30/08), provokasi regional China setelah kunjungan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS Nancy Pelosi ke Taiwan pada awal bulan ini, serta isu keamanan ekonomi termasuk Undang-Undang Pengurangan Inflasi AS, akan menjadi agenda dalam pertemuan kali ini.