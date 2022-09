KOSPI Pulih Kembali ke Kisaran 2.470

Photo : YONHAP News

Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) terus naik selama dua hari berturut-turut, pulih ke kisaran 2.470.KOSPI ditutup pada sesi perdagangan hari Rabu (31/08) di level 2.427,05, naik 21,12 poin atau 0,86 persen dari angka penutupan sehari sebelumnya.Di bursa saham, investor individu dan investor asing melakukan aksi beli masing-masing 43,6 miliar won dan 215,6 miliar won secara berurutan, sehingga memicu kenaikan KOSPI. Sementara investor institusi melakukan aksi jual senilai 273,4 miliar won.Di pasar valuta asing, nilai tukar mata uang won menguat 9,1 won terhadap dolar AS, mengakhiri perdagangan hari ini di angka 1.337,6 won per dolar AS.Merespons pernyataan beberapa pejabat The Fed pada 30 Agustus waktu setempat mengenai rencana keberlanjutan kenaikan suku bunga acuan AS untuk mengatasi inflasi, indeks Dow Jones tergelincir dan KOSPI juga sempat mengalami penurunan.Namun, kenaikan tajam nilai tukar won terhadap dolar melemah dan kenaikan saham semikonduktor mendukung pemulihan KOSPI di perdagangan hari Rabu (31/08).