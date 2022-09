Korsel Bukukan Defisit Neraca Perdagangan Terbesar pada Agustus

Photo : YONHAP News

Korea Selatan membukukan defisit neraca perdagangan sebesar 9,47 miliar dolar AS pada bulan Agustus dan memperbarui rekor bulanan.Kementerian Perindustrian, Perdagangan dan Energi menyampaikan bahwa ekspor bulan Agustus tercatat sebesar 56,67 miliar dolar AS, sementara impor tercatat sebesar 66,15 miliar dolar AS, masing-masing meningkat sebesar 6,6 persen dan 28,2 persen secara berurutan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.Defisit neraca perdagangan selama lima bulan berturut-turut tersebut merupakan yang pertama kalinya dalam kurun waktu 14 tahun sejak krisis ekonomi global pada tahun 2008.Volume ekspor melebihi 3 miliar dolar AS, yang merupakan rekor tertinggi untuk bulan Agustus, khususnya ekspor produk minyak, otomotif, baja, dan baterai sekunder.Akan tetapi, ekspor semikonduktor menurun akibat lesunya permintaan global dan penurunan harga.Meningkatnya impor bahan bakar serta bahan baku membuat volume impor Korea Selatan mencatatkan rekor tertinggi.Jumlah impor bahan bakar pada Agustus mencapai 18,52 miliar dolar AS, meningkat 8,86 miliar dolar AS dibandingkan bulan yang sama tahun lalu.