Korsel, AS dan Jepang Selesaikan Pertemuan Keamanan Trilateral

Photo : YONHAP News

Ketua Badan Keamanan Nasional Korea Selatan Kim Sung-han, Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS) Jake Sullivan dan Penasihat Keamanan Nasional Jepang Takeo Akiba bertemu di markas Komando Indo-Pasifik di Hawaii, AS, pada hari Kamis (01/09) waktu setempat.Ketiganya membahas langkah untuk pengoperasian Kelompok Konsultasi Baru dan Strategi Sistem Pencegahan yang Diperpanjang (EDSCG) dalam menghadapi kemajuan rudal dan nuklir Korea Utara.Seorang pejabat tinggi pemerintah Korea Selatan mengatakan bahwa NSC AS dan Badan Keamanan Nasional Korea Selatan sepakat untuk menanggapi pernyataan terkait EDSCG dalam pertemuan bilateral antara Korea Selatan dan AS.Sehubungan dengan peningkatan ketegangan militer antara AS dan China terkait Taiwan, AS menekankan status quo.Pertemuan tingkat pemimpin keamanan antara Korea Selatan, AS, dan Jepang tersebut berfokus pada praktik kerja sama keamanan tiga pihak menghadapi kekhwatiran uji coba nuklir ke-7 Korea Utara.