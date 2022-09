Nilai Tukar Mata Uang Won Lampaui 1.360 Won per Dolar AS

Photo : YONHAP News

Nilai tukar mata uang won terhadap dolar AS melampaui 1.360 won untuk pertama kalinya dalam 13 tahun 5 bulan.Di pasar valuta asing pada Jumat (02/09), nilai tukar mata uang won terhadap dolar AS melemah 7,7 won dibandingkan sehari sebelumnya, ditutup di 1.362,6 won.Angka tersebut merupakan yang paling tinggi sejak 1 April 2009, saat tercatat nilai tukar 1.379,5 won per dolar AS.Nilai tukar dolar AS terus menguat setelah Ketua Bank Sentral AS Jerome Powell menyebut mengenai pengetatan moneter di pidato yang disampaikan di Jackson Hole.Selain itu, keprihatinan terhadap stagnasi ekonomi China, penjualan bersih dari investor asing senilai 173,3 miliar won di pasar saham, dll juga melemahkan nilai won.Sementara, Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) turun 6,20 poin, atau 0,26 persen, pada hari Jumat (02/09), menutup perdagangan hari ini di 2.409,41.