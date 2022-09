Mendag Korsel Berkunjung ke Washington Bahas UU IRA AS

Photo : KBS News

Kementerian Perdagangan, Industri, dan Sumber Daya Korea Selatan pada Senin (05/09) nebgatajab bahwa Menteri Perdagangan Korea Selatan Ahn Duk-geun akan berangkat untuk kunjungan selama tiga hari ke Amerika Serikat (AS) pada hari ini untuk membahan Undang-Undang (UU) Pengurangan Inflasi AS, yang mengecualikan kendaraan listrik yang dirakit di luar Amerika Utara dari insentif pengurangan pajak.Dalam kunjungannya, yang akan dimulai pada hari Senin (05/09) pagi, Ahn akan bertemu dengan pejabat senior AS dan para anggota Kongres untuk menyampaikan kekhawatiran Seoul mengenai UU tersebut, setelah kunjungan serupa ke Washington pada pekan lalu oleh delegasi Seoul yang terdiri dari para pejabat dari kementerian perdagangan, keuangan, dan luar negeri.Ahn dijadwalkan berdiskusi dengan Perwakilan Dagang AS Katherine Tai dan para pejabat senior Washington lainnya serta para anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat untuk menyerukan revisi langkah "diskriminasi" terhadap perusahaan-perusahaan Korea Selatan.Berkembangnya kekhawatiran di dalam Korea Selatan, termasuk resolusi yang diloloskan secara bipartisan di parlemen Korea Selatan, akan disampaikan dalam rapat-rapat terkait langkah untuk mengatasi kekahwatiran tersebut.Sementara itu, setelah kunjungannya ke Washington, Menteri Ahn akan bertolah ke Los Angeles untuk menghadiri rapat tingkat menteri Kerangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik (IPEF).