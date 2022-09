Presiden Biden : AS Memiliki Pekerja Ternggul dan Lingkungan Kerja Teraman

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dalam pidato menyambut hari buruh AS tanggal 5 September lalu menekankan revitalisasi industri manufaktur, menyebut investasi Korea Selatan di AS sebagai indikator simbolis.Presiden Biden yang mengunjungi Milwaukee, Wisconsin, menyebut bahwa perusahaan-perusahaan manufaktur dari seluruh dunia, termasuk Korea Selatan dan Jepang, berbondong-bondong masuk ke AS.Ditambahakan pula bahwa AS memiliki lingkungan kerja yang paling aman dan pekerja terunggul di dunia. Masyarakat AS di masa depan akan menggunakan produk buatan AS yang langsung dibuat oleh para pekerja AS di pabrik yang ada di AS.Belum lama ini, Presiden Biden meloloskan beberapa kebijakan utama, termasuk Undang-Undang (UU) Pengurangan Inflasi, dan terus menekankan pengaktifan kembali industri manufaktur AS menjelang Pemilihan Umum Sela AS bulan November mendatang.Pada tanggal 2 September, Presiden Biden mengatakan bahwa industri manufaktur AS telah hidup kembali sejak dirinya dilantik sebagai presiden, sembari menyebut rencana investasi perusahaan-perusahaan seperti Micron, Toyota, Honda, dan lainnya di AS.Presiden Biden menekankan bahwa dia akan menepati janji untuk membangun ekonomi dari dasar sehingga seluruh suku cadang yang dibutuhkan dapat diproduksi di AS.Dalam pidatonya, Presiden Biden juga menyatakan penentangannya terhadap kelompok pendukung mantan Presiden Trump.Menurut Biden, apabila anggota parlemen sayap kanan Partai Republik pendukung Trump MAGA (Make America Great Again) masuk ke Kongres, maka mereka akan memangkas anggaran jaminan sosial setiap lima tahun.Ditambahkannya, semua kalangan masyarakat harus lebih kuat melawan para pendukung MAGA untuk mempertahankan demokrasi.