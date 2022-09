5 Negara Adakan Pembahasan Tingkat Kerja Terkait IRA AS

Photo : YONHAP News

Lima negara, meliputi Korea Selatan, Jerman, Inggris, Jepang dan Swedia melakukan pembahasan tingkat kerja untuk menangani Undang-Undang (UU) Pengurangan Inflasi (IRA) Amerika Serikat (AS) yang hanya memberikan subsidi keringanan pajak bagi mobil listrik yang diproduksi di Amerika Serikat.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan pada Selasa (06/09) bahwa pemerintah Korea Selatan terus melakukan pembahasan tingkat kerja untuk mencari langkah kerja sama dengan negara-negara yang menghadapi situasi serupa terkait pemberlakuan IRA.Para pejabat di Kedutaan Besar beberapa negara di AS bertemu pada pekan lalu untuk berbagi pandangan dan pendapat masing-masing.Ketua Badan Negosiasi Perdagangan Korea Selatan Ahn Duk-geun yang sedang mengunjungi AS mengatakan pada Senin (05/09) waktu setempat bahwa situasi di Eropa dan Jepang hampir sama dengan Korea Selatan, sehingga pihaknya akan mencari langkah kerja sama saat diperlukan.