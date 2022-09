Ketua Negosiasi Perdagangan Korsel Mulai Diskusikan UU Pengurangan Inflasi dengan Pejabat AS

Photo : YONHAP News

Ketua Badan Negosiasi Perdagangan Korea Selatan Ahn Duk-geun telah mengadakan diskusi dengan para pejabat tinggi Amerika Serikat (AS) mengenai kebijakan diskriminasi terhadap kendaraan listrik (EV) buatan luar negeri, termasuk Korea Selatan, dari insentif keringanan pajak.Ketua Ahn dilaporkan bertemu dengan sejumlah pejabat dari Gedung Putih dan anggota parlemen AS pada hari Selasa (06/09) waktu setempat dan menyerukan revisi kebijakan untuk mencegah produsen mobil Korea Selatan menderita kerugian akibat Undang-Undang Pengurangan Inflasi (IRA) AS yang baru-baru ini diadopsi.Ahn dilaporkan juga telah melakukan pembahasan dengan anggota Mejelis Rendah AS Buddy Carter dari negara bagian Georgia yang sebelumnya telah menyuarakan penentangannya terhadap IRA saat diloloskan di Majelis Rendah AS dan mendiskusikan langkah lanjutan ke tingkat kongres.Pada Rabu (07/09) pagi hari waktu setempat, Ketua Ahn dijadwalkan bertemu dengan Perwakilan Dagang AS Katherine Tai untuk menyampaikan sikap resmi pemerintah Seoul tentang masalah tersebut dan mencari solusi bersama.Pertemuan yang direncanakan itu merupakan pertemuan pertama tingkat menteri antara kedua negara sejak Undang-Undang Pengurangan Infliasi diloloskan di Majelis Rendah AS atau juga yang dikenal sebagai Dewan Perwakilan Rakyat AS.Selanjutnya, Ketua Ahn akan menghadiri pertemuan tingkat menteri untuk Kerangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik (IPEF) yang akan berlangsung selama dua hari mulai hari Kamis (08/09) di Los Angeles.Di sela-sela pertemuan tersebut, dia berencana mengadakan pertemuan dengan Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo.Ketua Ahn sebelumnya telah menyatakan komitmen di hadapan para wartawan untuk meminta pihak AS merevisi undang-undang tersebut dan mencari solusi di tingkat pemerintah.