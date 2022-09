Blackpink Bertengger di Puncak Tangga Lagu Billboard Selama 2 Minggu Berturut-turut

Photo : YONHAP News

Lagu Blackpink berjudul "Pink Venom" menduduki puncak tangga lagu Billboard Amerika Serikat (AS) selama dua minggu berturut-turut.Menurut Billboard pada hari Selasa (06/09) waktu setempat, lagu "Pink Venom" pada antara 26 Agustus hingga 1 September telah mencapai 108,4 juta streaming dan diunduh sebanyak 7.000 kali.Pencapaian tersebut membuat Blackpink bertahan di puncak tangga lagu Billboard Global 200."Pink Venom" juga menduduki puncak tangga lagu Billboard Global Excluding US, yang mengecualikan AS, dengan catatan 99,6 juta streaming dan 5.000 ribu unduhan.Billboard Global 200 disusun berdasarkan penjualan dan streaming di lebih dari 200 wilayah di seluruh dunia, sedangkan Billboard Global Excluding US disusun berdasarkan data dari beberapa wilayah, tidak termasuk AS.Ini adalah pertama kalinya girl grup K-pop berhasil menduduki puncak kedua tangga lagu tersebut selama dua minggu berturut-turut.Berkat lagu "Pink Venon", Blackpink juga kembali memecahkan rekor sebagai musisi wanita dunia yang video musiknya telah mencapai 90,4 juta penayangan di You Tube selama 24 jam sejak dirilis.Setelah album reguler kedua mereka "BORN PINK" dirilis pada 16 September, Blackpink dijadwalkan memulai konser dunia di Seoul pada Oktober, kemudian di Amerika Utara, Eropa, serta Asia dan Oseania.