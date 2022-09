Nilai Tukar Won Lampaui 1.380 Won Per Dolar AS, KOSPI Turun ke Bawah 2.400

Photo : YONHAP News

Nilai tukar mata uang won Korea terhadap dolar AS naik menembus 1.380 won per dolar AS untuk pertama kalinya dalam 13 tahun lima bulan, sementara Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) ditutup tergelincir ke bawah level 2.400 dipengaruhi oleh apresiasi dolar.Di pasar valuta asing Seoul, nilai mata uang won melemah 12,5 won terhadap dolar AS ditutup pada sesi perdagangan hari Rabu (07/09) di angka 1.384,20 won per dolar AS.KOSPI ditutup di level 2.376,46, turun 33,56 poin atau 1,39 persen dari angka penutupan sehari sebelumnya, dipicu oleh aksi jual investor asing seiring penguatan dolar AS.Penurunan KOSPI di bawah kisaran 2.400 terjadi untuk pertama kalinya sejak tanggal 22 Juli saat ditutup di level 2.394,14.KOSDAQ, yang didominasi saham perusahaan-perusahaan teknologi, juga turun 11,27 poin atau 1,45 persen, ditutup di level 768,19.