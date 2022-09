Presiden Yoon Bertemu Wapres AS Harris pada 29 September di Seoul

Photo : YONHAP News

Presiden Yoon Suk Yeol akan bertemu dengan Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Kamala Harris pada 29 September di Seoul.Kantor Kepresidenan pada Kamis (08/09) mengatakan bahwa Presiden Yoon dan Wakil Presiden Harris akan mendiskusikan cara meningkatkan aliansi bilateral dan isu-isu lainnya yang menjadi kepentingan bersama, termasuk isu Korea Utara, keamanan ekonomi, dan isu-isu regional dan global yang tertunda.Kekhawatiran Seoul terkait Undang-Undang (UU) Pengurangan Inflasi (IRA) AS tampak akan menjadi salah satu agenda pembicaraan dalam rapat tersebut.Kantor Kepresidenan mengatakan bahwa kunjungan itu mencerminkan komitmen kuat kedua pemerintah untuk mempererat aliansi bilateral setelah peluncuran pemerintahan Yoon.Gedung Putih sebelumnya mengumumkan bahwa Wakil Presiden Harris akan melakukan perjalanan ke Tokyo pada 25 September atas nama Presiden Biden untuk memimpin delegasi kepresidenan dalam rangka menghadiri pemakaman nasional mendiang mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada 27 September.Dia kemudian akan melanjutkan perjalanan ke Korea Selatan pada 29 September untuk bertemu dengan para pejabat senior pemerintah dan perwakilan masyarakat sipil di Seoul dan Jepang.Kunjungan Wakil Presiden AS ke Seoul kali ini merupakan yang pertama sejak 2018, saat mantan Wakil Presiden AS Mike Pence mengunjungi Korea Selatan untuk menghadiri upacara pembukaan Olimpiade Musim Dingin PyeongChang.