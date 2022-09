Korsel dan AS Sepakati Pembentukan Badan Konsulatif untuk Isu Subsidi Pajak Mobil Listrik

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) sepakat membentuk badan konsulatif untuk membahas isu pengecualian subsidi pajak bagi mobil listrik buatan luar negeri, termasuk Korea Selatan, di pasar AS.Menteri Perdagangan Korea Selatan Ahn Duk-geun mengatakan bahwa dirinya telah menemui Perwakilan Kementerian Perdagangan AS Katherine Tai di Washington DC, AS, pada Rabu (07/09) waktu setempat, dan sepakat segera membahas subsidi pajak bagi mobil listrik buatan Korea Selatan.Ditambahkannya, pembahasan dapat dilakukan secara tatap muka setiap minggu untuk sementara waktu sebagaimana terdapat beberapa jadwal pertemuan dengan Perwakilan Kementerian Perdagangan AS, termasuk pertemuan dengan Menteri Ekonomi ASEAN dan pertemuan Menteri Ekonomi Indo-Pasifik, dalam bulan ini.Menanggapi desakan pemerintah Korea Selatan, pemerintahan Biden menyetujui pembentukan badan konsultatif, namun tampak tidak mudah bagi AS untuk mengubah posisinya sesuai kecepatan penyelesaian masalah seperti yang dikehendaki Korea Selatan.