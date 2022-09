Korea Selatan dan AS Gelar Pertemuan EDSCG di Washington pada Pekan Depan

Photo : YONHAP News

Pertemuan Dewan Pencegahan Tingkat Tinggi yang Diperpanjang (EDSCG), sebuah badan konsulatif tingkat Wakil Menteri Pertahanan dan Luar negeri Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS), diadakan untuk pertama kalinya dalam 4 tahun 8 bulan sejak Januari 2018.Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Kamis (08/09) mengatakan bahwa EDSCG akan berlangsung di Washington D.C. pada 16 September, sesuai kesepakatan yang dicapai pada konferensi tingkat tinggi antara Korea Selatan dan AS pada bulan Mei lalu.Menurutnya, para Wakil Menteri Pertahanan dan Luar Negeri dari kedua negara akan membahas langkah-langkah pencegahan komprehensif terhadap Korea Utara dalam pertemuan di AS itu.Dalam perjalanan untuk menghadiri EDSCG, Wakil Menteri Luar Negeri Cho Hyeon-dong dan Wakil Menteri Pertahanan Shin Bum-cheol juga berencana menggelar pertemuan dengan sejumlah perwakilan wadah pemikir dan menemui tokoh-tokoh di bidang diplomasi dan pertahanan AS.