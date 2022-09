Kim Jong-un: Rezim Korut Tidak Akan Pernah Membuang Program Senjata Nuklirnya

Photo : YONHAP News

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menegaskan kembali perlunya mempertahankan persenjataan nuklir Korea Utara untuk mencegah runtuhnya rezim seperti yang diinginkan oleh Amerika Serikat (AS).Kantor Berita Pusat Korea (KCNA), yang dikelola pemerintah Korea Utara, melaporkan pada hari Jumat (09/09) bahwa Kim mengeluarkan sikap garis keras dalam pidato yang disampaikan pada hari Kamis (08/09) dalam pertemuan Majelis Rakyat Tertinggi.Kim mengatakan AS mengklaim tujuannya adalah untuk menghilangkan persenjataan nuklir Korea Utara, tetapi tujuan utama sebenarnya adalah keruntuhan rezim dengan mendorong Pyongyang agar menyerahkan hak membela diri dengan perlucutan senjata nuklir.Pemimpin Kim juga mengatakan AS sedang mengejar denuklirisasi Korea Utara melalui penerapan sanksi terkuat, tetapi dikatakannya bahwa bahkan menghadapi sanksi selama seratus tahun, Korea Utara tidak akan pernah kehilangan tekad.Terlepas dari kesulitan yang harus ditanggung negara, Kim mengatakan bahwa rezimnya tidak akan pernah melepaskan senjata nuklirnya, agar dapat menjaga AS tetap terkendali sebagaimana negara musuh menciptakan kondisi politik dan militer di Semenanjung Korea.Sementara itu, Korea Utara pada hari Kamis (08/09) merayakan malam Hari Pendirian Republik, dengan Televisi Pusat Korea Utara melaporkan bahwa Kim Jong-un dan istri menghadiri upacara untuk merayakan ulang tahun ke-74 pendirian pemerintah Korea Utara di Pyongyang.