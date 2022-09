Aktor Lee Jung-jae Jadi Pemeran Utama Serial Star Wars

Photo : YONHAP News

Aktor Korea Selatan Lee Jung-jae, yang telah menjadi aktor global berkat popularitas serial Netflix "Squid Game", menjadi pemeran utama pria dalam serial "Star Wars".Deadline dan Variety, termasuk sejumlah outlet berita hiburan AS lain, melaporkan pada hari Kamis (08/09) bahwa Lee akan membintangi serial spin-off yang berjudul "The Acolyte."Plot dan karakter yang akan diperankan Lee masih dirahasiakan.Laporan tersebut mengatakan dia bersama pemeran sebelumnya, Amandla Stenberg dan Jodie Turner-Smith, akan membintangi serial itu, sementara produser serial "Russian Doll," Leslye Headland, akan memimpin produksi dengan bertindak sebagai penulis, produser eksekutif dan sutradara."The Acolyte" akan segera diproduksi oleh Disney Plus, layanan streaming berlangganan dari Walt Disney Company, yang menjadi pemilik waralaba "Star Wars", setelah mencapai kesepakatan senilai 4,05 miliar dolar dengan pencipta "Star Wars", George Lucas, di tahun 2012.