Kantor Kepresidenan: Presiden Yoon Berkunjung ke Inggris, AS, Kanada Mulai 18 September

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol akan melakukan kunjungan selama seminggu ke Inggris, Amerika Serikat (AS), dan Kanada mulai hari Minggu (18/09) depan.Penasihat Keamanan Nasional Kim Sung-han mengumumkan rencana tersebut pada hari Senin (12/09), mengonfirmasi bahwa Presiden Yoon akan melakukan perjalanan selama tujuh hari.Pemberhentian pertama dalam kunjungan luar negeri tersebut adalah Inggris, di mana Presiden Yoon akan menghadiri pemakaman Ratu Elizabeth II yang meninggal dunia pada Kamis (08/09) lalu.Presiden Yoon kemudian akan mengunjungi Kota New York untuk menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di mana dia akan menyampaikan pidato pertamanya sebagai pemimpin Korea Selatan.Saat berada di AS, pertemuan puncak dengan Presiden AS Joe Biden dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida juga kemungkinan dilaksanakan.