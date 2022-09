Kemhan Korsel: Rezim Korut akan Runtuh Jika Menggunakan Kekuatan Nuklir

Photo : YONHAP News

Sehubungan dengan legislasi undang-undang mengenai peggunaan kekuatan senjata nuklir Korea Utara, Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyatakan bahwa hal itu malah memperkuat kemampuan pencegahan dan manajemen nuklir aliansi Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS).Wakil Juru Bicara Kementerian Pertahanan Korea Selatan Moon Hong-sik mengatakan bahwa apabila Korea Utara tetap menggunakan kekuatan nuklir, maka pihaknya terpaksa harus menghadapi tanggapan dan langkah luar biasa dari aliansi Korea Selatan dan AS, dan akhirnya akan menghadapi keruntuhan sendiri.Ditambahkan pula, isi kebijakan penggunaan senjata nuklir Korea Utara tersebut telah diprediksi oleh Korea Selatan dan AS, dan menyatakan bahwa posisi Korea Selatan mengenai denuklirisasi lengkap Korea Utara tetap tidak berubah.Dia juga mengatakan bahwa Kementerian Pertahanan Korea Selatan akan memperkuat kemampuan pencegahan ancaman nuklir Korea Utara melalui kerja sama erat dengan AS dan sistem tiga poros Korea Selatan.