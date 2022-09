Inflasi AS Capai 8,3%, Mengalami Sedikit Perlambatan Peningkatan

Photo : YONHAP News

Tingkat inflasi Amerika Serikat (AS) sedikit melambat di Agustus, namun tetap lebih tinggi dari perkiraan pasar.Kementerian Ketenagakerjaan AS pada Selasa (13/09) mengungkapkan indeks harga konsumen (CPI) AS naik 8,3 persen di Agustus dibandingkan setahun sebelumnya.Inflasi melambat ari sebelumnya 8,5 persen di Juli, namun tetap lebih tinggi dari 8 persen yang diperkirakan oleh para ekonom dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Dow Jones.Indeks Makanan CPI naik 11,4 persen pada bulan lalu, merupakan kenaikan tertinggi sejak Mei 1979. Harga listrik juga naik 15,8 persen, mencatatkan pertumbuhan terbesar sejak Agustus 1981.Dengan angka suram tersebut, media-media AS memperkirakan Bank Sentral AS atau The Fed akan mengimplementasikan kenaikan suku bunga acuan sebesar 0,75 persen pada minggu depan.Sebelum laporan tersebut dirilis, pada Selasa (13/09) waktu Korea, bursa utama Korea Selatan Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) melonjak 2,74 persen, sementara bursa yang didominasi saham perusahaan-perusahaan teknologi, KOSDAQ, naik 2,44 persen.Kenaikan tersebut mencerminkan optimisme mengenai penurunan tingkat inflasi di AS, di mana para pengamat pasar berharap akan mendorong The Fed untuk tidak menaikkan suku bunga acuan tambahan setelah kenaikan 0,75 persen poin pada bulan ini.