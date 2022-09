Korsel-AS Kerja Sama dalam Strategi Pencegahan yang Diperpanjang Melawan Korut

Photo : YONHAP News

Wakil Menteri Pertahanan Korea Selatan Shin Beom-chul telah tiba di Amerika Serikat (AS) pada hari Selasa (13/09) waktu setempat untuk menghadiri dialog tingkat tinggi untuk membahas strategi pencegahan yang diperpanjang dalam menanggapi ancaman nuklir Korea Utara.Dialog tingkat tinggi antara Korea Selatan dan AS dalam Kelompok Konsultasi dan Strategi Pencegahan yang Diperpanjang (EDSCG) tersebut digelar untuk pertama kalinya setelah empat tahun delapan bulan.Pada kesempatan itu, kedua belah pihak diperkirakan akan mengonfirmasi kembali komitmen AS untuk pencegahan yang diperpanjang dan membahas langkah-langkah substansial guna meningkatkan kemampuan pencegahan.Wakil Menteri Shin mengatakan bahwa selama perjalanan ke AS, dia akan berkunjung ke Pangkalan Angkatan Udara Andrews untuk melihat langsung aset-aset strategis AS, seperti pesawat pengebom strategis bertenaga nuklir, kapal induk, kapal selam bertenaga nuklir dan lain sebagainya.Sementara itu, ketika ditanya apakah pihaknya siap untuk menanggapi serangan nuklir yang diluncurkan terlebih dahulu oleh Korea Utara, Kementerian Pertahanan AS mengatakan bahwa sistem pencegat nuklir yang telah terbukti keefektifannya akan dioperasikan.Selanjutnya, kementerian mengungkapkan bahwa AS akan bekerja sama erat dengan negara-negara sekutu untuk mengamankan sistem pencegahan nuklir, sebagaimana Korea Utara baru-baru ini telah mengesahkan undang-undang baru yang memuat resolusi untuk tidak menghentikan program senjata nuklir dan memungkinkan serangan terlebih dahulu.