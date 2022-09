Nilai Tukar Won Lampaui 1.390 won Per Dolar AS, Pertama Kalinya dalam 13 Tahun

Photo : YONHAP News

Pada Rabu (14/09), nilai tukar mata uang won Korea mencapai 1.390 won per dolar AS, menandai yang tertinggi sejak hampir 13 setengah tahun.Di pasar valuta asing Seoul, mata uang won Korea diperdagangka di 1.394,4 won per dolar AS pada sekitar pukul 09.05, naik 20,8 won dari harga penutupan di perdagangan sehari sebelumnya.Ini menandai pertama kalinya dalam 13 tahun 5 bulan nilai tukar won melampaui 1.390 won sejak tercatat 1.422 won per dolar AS pada 31 Maret 2009 saat terjadi krisis keuangan.Peningkatan tajam ini terjadi setelah Amerika Serikat (AS) pada Selasa (13/09) mengumumkan tingkat inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan pada Agustus, mengalami pertumbuhan per tahun sebesar 8,3 persen. Tingkat inflasi telah melambat dari sebelumnya 8,5 persen pada Juli, namun tetap masih lebih tinggi dibandingkan 8 persen yang diprediksi para ekonom.Di tengah apresiasi dolar AS yang berkelanjutan, nilai tukar won terhadap dolar AS melampaui 1.300 wonpada 23 Juni dan terus naik secara konstan.