Dirjen WHO: Pandemi COVID-19 Hampir Selesai

Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan bahwa pandemi virus corona hampir selesai.Dia pun meminta setiap negara agar berupaya untuk meningkatkan rasio vaksinasi COVID-19.Menurut Ghebreyesus, jumlah kasus kematian akibat COVID-19 pada pekan lalu mencatatkan yang paling sedikit sejak Maret 2020.WHO mengatakan bahwa terdeteksi 11 ribu kasus kematian di seluruh dunia akibat COVID-19 di pekan kedua September, turun 22 persen dibandingkan sepekan lalu.Ghebreyesus mengimbau agar semua negara mencapai target vaksniasi WHO, yaitu 70 persen, untuk dapat menghentikan penyebaran virus corona secara global, dan mendesak semua negara untuk melakukna pengelolaan pencegahan penyakit dan tenaga medis sesuai denga rekomendasi WHO.Berdasarkan perhitungan WHO, kasus kumulatif COVID-19 di dunia telah mencapai 664 juta kasus dan jumlah kematian sebanyak 6,49 juta kasus sejak deklarasi darurat kesehatan masyarakat global pada 30 Januari 2020.