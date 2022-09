KTT Korsel-AS dan KTT Korsel-Jepang Digelar di Sela Sidang Umum PBB

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dijadwalkan bertemu dengan para pemimpin negara Amerika Serikat (AS) dan Jepang di sela-sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, AS, pekan depan.Wakil Pertama Direktur Badan Keamanan Nasional Kim Tae-hyo dalam pengarahan pers di Kantor Kepresidenan Yongsan pada Kamis (15/09) menyampaikan bahwa Presiden Yoon akan melakukan lawatan ke Inggris, AS, dan Kanada mulai 18 hingga 24 September dan menggelar konferensi tingkat tinggi (KTT) bersama para pemimpin AS dan Jepang di sela-sela Sidang Umum PBB.KTT antara Korea Selatan dan Jepang ini akan menjadi yang pertama kali dalam kurun waktu lebih dari 2 tahun terakhir.Presiden Yoon dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida sempat bertemu di KTT NATO di Spanyol pada Juni lalu, namun tidak menggelar pertemuan tingkat tinggi bilateral terpisah.KTT antara Korea Selatan dan AS sempat digelar saat Presiden AS Joe Biden berkunjung ke Seoul pada Mei lalu.Salah seorang pejabat tinggi di Kantor Kepresidenan mengatakan bahwa pihaknya bersama AS dan Jepang telah menyepakati pelaksanaan KTT bilateral dan jadwalnya sedang diatur.Dilanjutkannya, KTT antara Korsel dan AS akan menjadi peluang untuk mewujudkan rencana implementasi yang telah dikembangkan oleh kementerian terkait sejak KTT terakhir, dan membahas masalah yang dinilai penting untuk mencapai konsensus.Mengenai KTT antara Korea Selatan dan Jepang, dia mengatakan bahwa pihak Jepang menyetujui penyelenggaraan pertemuan tingkat tinggi di New York, tetapi agenda pembicaraan belum ditetapkan.Sementara itu, Presiden Yoon mendapatkan giliran ke-10 untuk menyampaikan pidato di hadapan Sidang Umum PBB pada tanggal 20 September waktu setempat.Kemudian, Presiden Yoon akan mengadakan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.Dalam kesempatan itu, Presiden Yoon dan Guterres akan membahas isu-isu regional dan global, termasuk masalah Korea Utara, dan langkah-langkah untuk memperkuat kerja sama antara Korea Selatan dan PBB.