Korsel Catat Pertumbuhan 807.000 Pekerjaan di Agustus

Photo : YONHAP News

Korea Selatan mencatatkan penambahan lebih dari 800.000 pekerjaan di Agustus, namun merupakan pertumbuhan terlambat selama tiga bulan berturut-turut.Menurut Pusat Statistik Korea pada Jumat (16/09), jumlah pekerja tercatat sebanyak 28 juta 410 ribu orang pada bulan lalu, menandai peningkatan sebanyak 807 ribu orang dibandingkan setahun sebelumnya saat tercatat peningkatan terbesar di Agustus sejak tahun 2000, dengan penambahan 848 ribu pekerjaan.Namun demikian, laju pertumbuhan lapangan kerja melambat selama tiga bulan berturut-turut, berkurang sekitar hampir 100 ribu pekerjaan per bulan di Juni, dan sekitar 20 ribu pekerjaan selama dua bulan berikutnya.Januari mencatatkan pertumbuhan terbesar dalam 22 tahun terakhir dengan lebih dari 1 juta pekerjaan, yang terus berlanjut pada Februari, sebelum kemudian turun menjadi 800.000 pekerjaan di Maret dan April, kemudian naik kembali lebih dari 900.000 pekerjaan di Mei.Tingkat lapangan pekerjaan bagi warga berusia 15 tahun ke atas naik 1,6 persen poin per tahun mencapai 62,8 persen pada bulan lalu.Tingkat pengangguran turun 0,5 persen poin per tahun menjai 2,1 persen, dengan jumlah pengangguran berkurang 129 ribu orang dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 615 ribu orang.