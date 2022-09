Rapat Tingkat Kerja Antara AS dan Korsel Terkait IRA AS Digelar pada Jumat

Photo : KBS News

Rapat tingkat direktur antara Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) digelar pada hari Jumat (16/09) untuk menyelesaikan isu diskriminasi subsidi pajak terhadap mobil listrik buatan luar negeri, termasuk Korea Selatan, yang dimuat dalam Undang-Undang (UU) Pengurangan Inflasi (IRA) AS.Rapat tersebut menghadirkan para pejabat Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan dari kedua negara.Wakil Pertama Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun-dong, yang sedang berkunjung ke AS, bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri AS Wendy Sherman dan menyepakati pembukaan rapat tingkat kerja.Wakil Menteri Cho juga bertemu dengan sejumlah anggota Komite Urusan Luar Negeri dan Komite Urusan Perpajakan di Majelis Rendah AS untuk meminta kerja sama terkait IRA. Pihak AS menanggapi dengan mengtakan akan mencari jalan keluar melalui pembahasan dengan Korea Selatan.Selain itu, Kementerian Luar Negeri AS menyatakan pihaknya akan membahas langkah praktis dan berkelanjutan dalam Kelompok ​Konsultasi dan Strategi Pencegahan yang Luas (EDSCG) antara kedua negara guna menghadapai ancaman nuklir Korea Utara.Ditambahkan pula, langkah kerja sama lebih lanjut akan dibahas dalam pertemuan hari Sabtu (17/09) waktu Korea, termasuk langkah lanjutan terkait keamanan yang dihadapi AS dan negara sekutu di wilayah Indo-Pasifik.Wakil Menteri Luar Negeri dan Pertahanan Korea Selatan juga menyampaikan keprihatinan terkait keamanan ekonomi, termasuk isu pengecualian subsidi pajak terhadap mobil listrik buatan Korea Selatan, dalam pertemuan dengan Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih AS.