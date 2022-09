AS Tegaskan Kembali Komitmen Pencegahan Ancaman Nuklir Korut Bagi Krosel

Photo : YONHAP News

Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS) Jake Sullivan menegaskan kembali komitmen AS terhadap Korea Selatan terkait ancaman nuklir Korea Utara.Gedung Putih AS menyatakan dalam penjelasan hasil pertemuan dengan Wakil Pertama Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun-dong dan Wakil Menteri Pertahanan Shin Beom-chul bahwa AS akan menyediakan pencegahan yang diperpanjang bagi Korea Selatan dengan memanfaatkan segala sarana yang dibutuhkan.Pihaknya juga menyambut hangat pembukaan rapat Kelompok ​Konsultasi dan Strategi Pencegahan yang Diperpanjang (EDSCG), dan kunjungan delegasi Korea Selatan ke pangkalan udara Andrews untuk melihat pesawat pengebom B-52.Pertemuan tersebut digelar sehari sebelum pembukaan rapat EDSCG.EDSCG adalah badan konsultasi tingkat wakil menteri untuk membahas langkah pengoperasian pencegahan yang diperpanjang antara otoritas kementerian luar negeri dan pertahanan kedua negara. Pertemuan kali ini digelar pertama kali dalam 4 tahun 8 bulan sejak pertemuan terakhir di Januari 2018.