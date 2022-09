Presiden Yoon Sampaikan Belasungkawa kepada Raja Charles III

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol memulai kunjungannya selama dua hari ke Inggris untuk menghadiri penerimaan tamu kehormatan dalam rangka pemakaman Ratu Elizabeth II yang diadakan oleh Raja Charles III pada hari Minggu (18/09).Selama acara di Istana Buckingham pada hari Minggu (18/09) sore, Presiden Yoon menyampaikan belasungkawa kepada Raja Charles III atas meninggalnya Ratu Elizabeth II. Raja Charles III yang baru naik takhta menyatakan terima kasih atas kunjungan dan simpati Presiden Yoon.Beberapa pemimpin global dan para perwakilan negara juga menghadiri acara tersebut, termasuk Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, Perdana Menteri Inggris Liz Truss, Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Kaisar Jepang Naruhito.Kantor Kepresidenan sebelumnya mengatakan bahwa Presiden Yoon berupaya mendorong solidaritas internasional untuk kebebasan dan perdamaian melalui "rapat-rapat alami" bersama para pemimpin negara.Acara resepsi tersebut adalah agenda pertama dalam kunjungan kenegaraan Presiden Yoon selama perjalanan tujuh hari-nya ke Inggris, Amerika Serikat, dan Kanada mulai Minggu (18/09).Lalu lintas di London terpaksa membuat Presiden yoon membatalkamn rencana awalnya di hari pertama di Inggris, seperti mengunjungi monumen Peringatan Perang Korea dan memberikan penghormatan di Westminster Abbey di mana jasad Ratu Elizabeth II berada.Presiden Yoon dijadwalkan menghadiri pemakaman kenegaraan Ratu Elizabeth II pada Senin (19/09) di Westminster Abbey, ditemani oleh Ibu Negara Kim Keon-hee, sebelum kemudian berangkat ke New York, AS, pada hari tersebut untuk menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menggelar beberapa pertemuan puncak.