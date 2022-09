Korsel - AS Tegaskan Tanggapan Luar Biasa Terhadap Ancaman Korut

Photo : KBS News

Di tengah meningkatnya kemungkinan uji coba nuklir ketujuh Korea Utara, Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) sepakat mengambil tanggapan tegas dan luar biasa jika Pyongyang melakukan serangan nuklir.Keduanya berkomitmen memperkuat postur pencegahan yang diperpanjang bagi Korea Selatan, dengan mengerahkan seluruh aset militer AS yang mencakup kemampuan pertahanan rudal, nuklir dan senjata konvensional, serta kekuatan non-nuklir terbaru.Wakil Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Pertahanan Korea Selatan bersama rekan-rekan mereka di AS telah mengadakan rapat Kelompok ​Konsultasi dan Strategi Pencegahan yang Diperpanjang (EDSCG) di Washington, AS, pada Jumat (16/08) lalu.Usai pertemuan tersebut, kedua belah pihak merilis pernyataan bersama, mengatakan bahwa Seoul dan Washington menekankan komitmen untuk memanfaatkan segala cara yang tersedia, termasuk solusi diplomatik, militer, ekonomi, dan informasi untuk menghadapi semua kemungkinan ancaman Korea Utara.Dalam pernyataan bersama itu, diungkapkan bahwa AS juga kembali menegaskan janji untuk menyediakan pencegahan yang diperpanjang bagi Korea Selatan dengan mengerahkan semua kekuatan militernya.Kedua negara kemudian menyatakan bahwa Korea Utara akan menghadapi respons yang luar biasa jika menggunakan senjata nuklir, menyebut bahwa Seoul dan Washington telah menegaskan komitmen untuk terus melanjutkan pembicaraan secara erat mengenai kebijakan pencegahan nuklir dan rudal.Sementara itu, AS berulang kali menyampaikan dukungan kuat atas kebijakan pemerintahan Yoon Suk Yeol terhadap Korea Utara, yakni tawaran pemberian dukungan ekonomi besar-besaran jika Korea Utara bergerak maju menuju denuklirisasi.Kedua negara juga sepakat meningkatkan kerja sama bilateral untuk menangani upaya Korea Utara menghindari sanksi internasional dan kegiatan-kegiatan ilegal yang dilakukan di dunia maya.Korea Selatan dan AS memutuskan menggelar rapat EDSCG setiap tahun dan mengadakan pertemuan tingkat kerja di paruh pertama tahun depan sebagai persiapan pelaksanaan rapat berikutnya.Rapat tahun ini dilaporkan membahas berbagai isu secara luas, selain situasi keamanan di Semenanjung Korea, juga perkembangan politik di wilayah Indo-Pasifik seperti masalah konflik antara Taiwan dan China.