Photo : YONHAP News

Album kedua BLACPINK berjudul “BORN PINK” berhasil terjual lebih dari satu juta kopi pada hari pertama perilisaannya.Menurut data yang dirilis oleh Hanteo Chart pada hari Sabtu (17/09), album “BORN PINK” laris terjual sebanyak lebih dari 1 juta kopi pada 16 September 2022, hari perilisan resmi album kedua BLACKPINK.Dengan pencapaian ini, "BORN PINK" resmi menjadi album grup wanita pertama yang terjual lebih dari satu juta kopi pada hari pertama perilisannya di Hanteo.BLACKPINK juga berhasil memecahkan rekor penjualan album mereka sendiri, saat album pertama mereka, "The Album", berhasil terjual sebanyak 589.000 kopi di hari pertama perilisan.Demikian pula, “BORN PINK” dan lagu single "Shut Down" melesat ke puncak tangga lagu di berbgai negara di seluruh dunia.Dalam daftar Top 100 lagu paling hits di chart Melon, lagu BLACPINK berjudul "Pink Venom" menempati urutan kedua dan "Shut Down" berada di peringkat ketiga pada Sabtu (17/09) pukul 16.00 waktu Korea."Shut Down" juga melejit ke peringkat pertama tangga lagu iTunes Top Songs di 43 negara, sementara "BORN PINK" dilaporkan berhasil bertengger di puncak iTunes Top Albums di setidaknya 54 negera, termasuk Amerika Serikat dan Inggris.Adapun, media asing memuji kelompok penyanyi wanita asal Korea Selatan BLACKPINK dan album kedua mereka "BORN PINK", menyebut lagu "Shut Down" merupakan salah satu lagu BLACPINK yang paling membawa angin segar dan memberikan kepuasaan bagi pendengarnya dengan menggabungkan musik klasik dan ganre musik hip-hop.Sementara itu, BLACPINK dijadwalkan akan melakukan 10 konser di 7 kota-kota utama di Eropa, dimulai dengan konser di London yang akan berlangsung pada 30 November hingga 1 Desember dan konser di Berlin pada 20 Desember.