Presiden Yoon: Berharap THAAD Tidak Jadi Hambatan Hubungan Korsel - China

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengadakan pertemuan dengan Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional China Li Zhanshu pada hari Jumat (16/09).Dalam pertemuan tersebut, Presiden Yoon menyerukan agar keduanya melakukan komunikasi yang erat sehingga masalah sistem Baterai Pertahanan Area Terminal Jangkauan Tinggi (THAAD) di Korea Selatan tidak menjadi hambatan dalam hubungan Korea Selatan dan China.Dilaporkan bahwa menanggapi hal itu, Ketua Li menyetujui perlunya komunikasi erat mengenai masalah yang sangat sensitif tersebut.Dalam kesempatan itu pula, Presiden Yoon mengutarakan tawaran pemerintah Seoul untuk menyediakan bantuan ekonomi besar-besaran jika Korea Utara bergerak maju menuju denuklirisasi, yang merupakan kebijakan pemerintahan Yoon terhadap Pyongyang.Di sisi lain, dalam pertemuan dengan Ketua Majelis Nasional Korea Selatan Kim Jin-pyo yang berlangsung secara tertutup sebelum pertemuan dengan Presiden Yoon, Ketua Li menyebut masalah THAAD mengganggu kepentingan keamanan China.Terkait Korea Utara, dia mengklaim bahwa Amerika Serikat (AS) tidak mengambil langkah substansial untuk menyelesaikan masalah tersebut, sebaliknya memperkuat kerja sama militer antara Korea Selatan, AS, dan Jepang.Li selanjutnya menyebut upaya pembentukan aliansi rantai pasokan semikonduktor global yang dipimpin oleh AS, yakni Chip 4, mengganggu struktur rantai pasokan global untuk mengendalikan China.Ketua Kim menanggapinya dengan menerangkan bahwa THAAD hanya merupakan cara pertahanan diri dan isu rantai pasokan global pun seharusnya tidak mengecualikan China.Presiden Yoon menyampaikan undangan kunjungan ke Korea Selatan untuk Presiden China Xi Jinping, sementara Ketua Li menyampaikan harapannya agar Presiden Yoon dapat mengunjungi Beijing.