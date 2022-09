Diplomat Top Korsel dan Jepang Gelar Rapat di New York, AS

Photo : YONHAP News

Para diplomat top Korea Selatan dan Jepang menggelar pembicaraan di Amerika Serikat (AS) menjelang kemungkinan pertemuan puncak antara para pemimpin negara keduanya di New York.Menteri Luar Negeri Park Jin dan rekannya dari Jepang, Yoshimasa Hayashi, menggelar pembicaraan selama 50 menit di sebuah hotel di New York pada hari Senin (19/09) sore.Setelah rapat, Menteri Park mengatakan kepada para wartawan bahwa kedua pihak telah melakukan diskusi dengan baik, menambahkan bahwa keduanya sepakat bekerja dengan tulus untuk pengembangan hubungan Seoul dan Tokyo.Kedua diplomat top itu dilaporkan menggelar pembicaraan mendalam mengenai isu kompensasi bagi korban kerja paksa warga Korea di masa penjajahan Jepang.Menteri Park mengatakan pihaknya telah menjelaskan bahwa Jepang harus memberikan solusi atas isu tersebut sebagaimana telah dibahas dalam panel sipil dan pemerintah, termasuk mengangkat isu kompensasi bagi para korban melalui pihak swasta.Park dilaporkan menyampaikan pendapat semua kalangan masyarakat Korea, termasuk pendapat para korban, dan menyerukan tanggapan tulus dari Jepang.Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan bahwa para diplomat juga sepakat untuk melanjutkan dialog dan konsultasi antara otoritas diplomatik kedua negara.