Presiden Yoon Bertolak ke New York untuk Sidang Umum PBB

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol telah bertolak ke Amerika Serikat setelah menyelesaikan kunjungan selama tiga hari di Inggris dalam rangka menghadiri pemakaman Ratu Elizabeth II.Presiden Yoon dan rombongan berangkat ke New York, Amerika Serikat (AS) pada sekitar pukul 01.15 hari Selasa (20/09) waktu Korea dengan menumpangi pesawat Air Force One Korea Selatan dari Bandara Stansted London.Presiden Yoon akan beristirahat setibanya di New York, di mana dia akan menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan menyampaikan pidato pada Selasa (20/09) untuk menyampaikan visi memperluas solidaritas global di antara negara-negara yang menghormati dan berbagi nilai kebebasan yang sama.Presiden juga akan menggelar sejumlah pertemuan puncak dengan Presiden Amerika Serikat dan Perdana Menteri Jepang di sela-sela Sidang Umum PBB untuk membahas hubungan bilateral dan isu-isu yang tertunda.Dalam bagian pertama kunjungannya ke tiga negara, Presiden Yoon dan Ibu Negara Kim Keon-hee menghadiri pemakaman Ratu Elizabeth II di Westminster Abbey di London pada hari Senin (19/09) bersama sekitar 500 pemimpin negara dan bangsawan.Sebelum berangkat ke Amerika Serikat, Presiden Yoon dalam akun media sosialnya mengatakan bahwa bukan hanya Inggris, namun seluruh dunia berduka atas kepergian Ratu Elizabeth II, menambahkan bahwa dia tidak akan melupakan dedikasi mendiang untuk kebebasan dan perdamaian, yang merupakan nilai universal.