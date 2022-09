Menteri Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Lee Chang-yang Berkunjung ke AS

Photo : YONHAP News

Menteri Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Korea Selatan Lee Chang-yang mengunjungi Amerika Serikat (AS) untuk membahas pelaksanaan Undang-Undang (UU) Pengurangan Inflasi (IRA) AS yang memuat pengecualian subsidi pajak terhadap mobil listrik buatan luar negeri, termasuk Korea Selatan.Kementerian Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya mengatakan bahwa Menteri Lee mengunjungi Washington DC selama dua hari mulai hari Selasa (20/09).Menteri Lee akan menyampaikan keprihatinan atas IRA AS dalam pertemuan dengan Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo, dan para anggota Majelis Tinggi dan Rendah AS.Selain itu, dia akan membahas isu ekonomi antara Korea Selatan dan AS, termasuk perintah eksekutif yang ditandatangani oleh Preisden Biden terkait peningkatan produksi di bidang bioteknologi di dalam negeri AS sehingga kegiatan perusahaan Korea Selatan tidak menurun.Setelah itu, Menteri Lee akan berangkat ke New York, AS, dan Kanada untuk membahas masalah peningkatan investasi.