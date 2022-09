Kapal Induk Ronald Reagan AS Tiba di Busan pada Jumat

Photo : YONHAP News

Pasukan militer Amerika Serikat yang dipimpin oleh kapal induk bertenaga nuklir Ronald Reagan masuk ke pelabuhan Busan untuk melakukan latihan militer gabungan bersama Korea Selatan mulai 23 September.Kapal Induk Ronald Reagan AS yang mampu memuat 80 unit pesawat dan 5 ribu awak kapal tersebut masuk ke pelabuhan Busan bersama kapal perusak Aegis dan kapal perang lainnya.Ini merupakan kali pertama dalam lima tahun sejak kedatangan kapal induk AS di bulan Oktober tahun 2017.Pada pekan lalu, Korea Selatan dan AS menyebut penempatan aset militer strategis AS untuk mencegah ancaman Korea Utara dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan usai pertemuan Kelompok Konsultasi dan Strategi Sistem Pencegahan yang Diperpanjang (EDSCG).Pasukan tersebut akan melakukan latihan bersama dengan Angkatan Laut Korea Selatan di Laut Timur.Latihan kali ini dinilai merupakan peringatan kepada Korea Utara yang dikatakan akan menghadapi tanggapan tegas dan kuat apabila melakukan uji coba nuklir ke-7.Diperkirakan laihan militer gabungan skala besar antara Korea Selatan dan AS akan sering dilaksanakan sesuai kesepakatan kedua negara.