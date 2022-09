Pidato di Sidang Umum PBB, Presiden Yoon akan Tekankan Solidaritas Negara Anggota PBB

Photo : KBS News

Pidato Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol di hadapan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan menekankan solidaritas antara negara-negara yang menjunjung nilai-nilai universal dan kebebasan.Ketua Badan Keamanan Nasional Korea Selatan Kim Sung-han mengatakan bahwa pidato Presiden Yoon akan memberi penekanan pada solidaritas antara negara-negara anggota PBB.Selain itu, Presiden Yoon akan menyerukan bantuan aktif dari negara-negara dengan ekonomi dan teknologi kuat bagi negara-negara berkembang, sebagaimana Korea Selatan berhasil tumbuh menjadi salah satu dari sepuluh negara terkuat di dunia setelah mendapatkan dukungan dan bantuan dari negara-negara lain, termasuk dari Amerika Serikat.Ditambahkannya pula, Sidang Umum PBB kali ini dilaksanakan dengan tujuan mencari solusi akan krisis yang dihadapi dunia, seperti pandemi, perubahaan iklim, keamanan pangan, energi, dan perang.Presiden Yoon akan menyampaikan pidato selama 15 menit pada antara pukul 01.00-02.00 dini hari Rabu (21/09) waktu Korea.Setelah pidato tersebut, Presiden Yoon dijadwalkan mengadakan jamuan makan siang dengan mantan Gubernur Bank Dunia Kim Yong dan bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres.Pada malam hari yang sama, Presiden Yoon akan menghadiri pertemuan bersama warga Korea Selatan di New York, AS.Sementara itu, pertemuan puncak antara Korea Selatan dan AS serta pertemuan antara Korea Selatan dan Jepang juga dilaporkan akan digelar di sela-sela kunjungan Presiden Yoon ke New York kali ini.