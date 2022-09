Menteri Perdagangan Korsel: Dibutuhkan Pendekatan Politik Selesaikan Isu IRA AS

Photo : KBS News

Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi Lee Chang-yong mengatakan dia akan mendesak Amerika Serikat (AS) untuk menyelesaikan kekhawatiran Seoul mengenai Undang-Undang Pengurangan Inflasi (IRA) AS melalui pendekatan politik.Menteri Lee membuat pernyataan tersebut kepada para wartawan pada Selasa (20/09) saat tiba di Bandara Internasional Dulles di Washington D.C., AS, untuk melakukan pembahasan mengenai pengecualian kendaraan listrik buatan luar negeri, termasuk buatan Korea Selatan, dari peringanan pajak di bawah IRA.IRA adalah hukum yang dibuat dan diloloskan oleh Kongres AS, sehingga menurut Menteri Lee, pembicaraan antara pemerintah kedua negara tidak memiliki kekuatan untuk mengubah hal tersebut, menambahkan bahwa tidak mudah untuk mengangkat isu ini dari segi ekonomi sebagaimana hal tersebut telah dipolitisasi.Lee menekankan perlunya penyelesaian masalah melalui pendekatan politik, mengatakan bahwa IRA dilegislasi dalam waktu singkat tanpa pertimbangan memadai mengenai kepentingan mitra-mitra dagang AS seperti Korea Selatan, Jepang, dan Uni Eropa, serta pemerintah AS sendiri tampak tidak akan melakukan revisi.Menteri Lee juga dijadwalkan akan melakukan pertemuan dengan Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo pada Rabu (21/09).