The Fed AS Kembali Naikkan Suku Bunga Acuan 0,75%

Photo : YONHAP News

Bank sentral Amerika Serikat (AS), atau The Fed, menaikkan suku bunga acuan sebesar 0,75 persen poin untuk ketiga kali berturut-turut dalam rangka meningkatkan upaya meredakan inflasi yang melonjak.Setelah pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal pada hari Rabu (21/09), The Fed mengatakan bahwa pihaknya menaikkan suku bunga acuan jangka pendek sebesar 0,75 persen poin.Kisaran target besaran suku bunga acuan terbaru adalah 3 persen hingga 3,25 persen, merupakan yang tertinggi sejak Januari 2008 dan lebih tinggi dari suku bunga acuan Korea Selatan sebesar 2,25 persen.Kenaikan terbaru ini yang kelima kali berturut-turut setelah The Fed pertama menaikkan suku bunga sebesar 0,25 persen poin pada Maret, dan tren ini diperkirakan akan berlanjut sebagaimana pejabat The Fed memperkirakan suku bunga acuan akan mencapai kisaran 4,4 persen pada akhir tahun ini.Suku bunga acuan Bank Sentral Korea (BOK) saat ini 0,75 poin lebih rendah dari The Fed. Oleh sebab itu terdapat perkiraan bahwa BOK akan menaikkan suku bunga pada bulan Oktober dan November dalam upaya untuk mencegah divestasi asing dan menahan depresiasi won.