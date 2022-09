Presiden Yoon Bertemu Sejenak dengan Presiden Biden di New York, AS

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden bertemu sejenak di New York, AS, pada hari Rabu (21/09) dalam sebuah acara penggalangan dana.Menurut seorang pejabat senior di Kantor Kepresidenan, Presiden Yoon pada awalnya tidak terdaftar sebagai peserta Konferensi Global Fund Replenishment ke-7 yang diselenggarakan oleh Presiden Biden, tetapi kemudian mendapatkan undangan.Di acara tersebut, Presiden Yoon berfoto bersama para kepala negara lain dan melakukan percakapan singkat dengan Presiden Biden selama sekitar 48 detik, tetapi isi percakapannya belum diungkap ke publik.Presiden Yoon dan Presiden Biden sebelumnya diperkirakan akan mengadakan pembicaraan puncak di sela-sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tetapi kini prospeknya tampak tidak besar sebagaimana Presiden Biden memperpendek masa kunjungannya di New York.Peserta lain dalm acara penggalangan dana tersebut termasuk Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan salah satu pendiri Microsoft, Bill Gates.