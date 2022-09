Nilai Tukar Mata Uang Won 1.409,7 Won Per Dolar AS pada Kamis

Photo : KBS News

Nilai tukar won terhadap dolar AS sempat melampaui 1.410 won pada perdagangan hari Kamis (22/09), pertama kalinya dalam 13 tahun 6 bulan.Di pasar valuta asing hari Kamis (22/09), nilai tukar won melemah 3,8 won dibandingkan perdagangan sehari sebelumnya, dibuka di 1.398 won per dolar AS, kemudian naik melampaui 1.400 won, dan akhirnya ditutup di 1.409,7.Nilai tukar won naik dalam perdagangan hari ini dan sempat mencapai 1.413,5 won per dolar AS sebelum penutupan perdagangan.Nilai tukar won pada Kamis (22/09) ini merupakan yang paling tinggi sejak 20 Maret 2009.Nilai mata uang dolar AS menguat akibat kebijakan kenaikan suku bunga acuan Bank sentral AS, atau The Fed, yang dilakukan kemarin.The Fed menaikkan suku bunga acuan sebesar 0,75 persen pada Rabu (21/09) waktu setempat, dan mengindikasikan suku bunga acuan akan terus mengalami kenaikan ke depannya.Akibat 'langkah raksasa' The Fed tersebut, Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) ditutup pada sesi perdagangan hari Kamis (22/09) di level 2.332,31, mengalami penurunan 0,62 persen dari angka penutupan sehari sebelumnya.KOSDAQ, yang didominasi saham perusahaan-perusahaan teknologi, juga mengalami penurunan 3,48 poin atau 0,46 persen, ditutup di level 751,41.