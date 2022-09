Korsel, AS, Jepang Konfirmasi Kembali Tanggapan Tegas Terhadap Ancaman Nuklir Korut

Photo : YONHAP News

Para diplomat top Korea Selatan, Amerika Serikat (AS), dan Jepang kembali menekankan bahwa uji coba nuklir Korea Utara akan mendapat tanggapan kuat dan tegas dari komunitas internasional.Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat dalam sebuah siaran pers pada Kamis (22/09) mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri Korea Selatan Park Jin, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, dan Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi telah membuat pernyataan bersama mengenai hal tersebut seusai pembicaraan trilateral di New York, AS.Dalam pernyataan itu, ketiganya mengungkapkan kekhawatiran serius mengenai meningkatnya pesan destabilisasi Korea Utara terkait penggunaan senjata nuklir, termasuk pengadopsian undang-undang kebijakan nuklir yang baru-baru ini disahkan.Para diplomat tersebut juga mengutuk peluncuran rudal balistik Korea Utara yang telah dilakukan beberapa kali dalam tahun ini dan menggarisbawahi pentingnya kerja sama mencapai tujuan bersama untuk denuklirisasi lengkap Semenanjung Korea.Usai pembicaraan tersebut, Menteri Park mengatakan kepada wartawan bahwa ketiganya sepakat akan perlunya kerja sama erat trilateral dan persiapan meningkatkan tanggapan terhadap ancaman nuklir Korea Utara.Dalam sambutannya di rapat tersebut, Menteri Blinken menekankan kerja sama trilateral, mengatakan bahwa upaya kolaborasi lebih efektif bukan hanya dalam menghadapi isu keamanan regional tetapi juga dalam menghadapi isu global.