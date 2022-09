Nilai Tukar Won 1.420 Per Dolar AS untuk Pertama Kali dalam 13 Tahun

Photo : YONHAP News

Nilai tukar won Korea terhadap dolar AS melebihi 1.420 won per dolar untuk pertama kalinya dalam 13 tahun 6 bulan pada Senin (26/09).Di pasar valuta asing Seoul, nilai tukar won melonjak ke 1.421 won per dolar segera setelah pasar dibuka untuk perdagangan pada pukul 09.00.Kali terakhir angka tersebut naik ke atas level ini adalah pada perdagangan tanggal 31 Maret 2009, saat mencapai 1.422 won per dolar AS. Ini terjadi hanya dua hari setelah sempat mencatatkan rekor 1.420.Depresiasi nilai tukar won yang berkelanjutan didorong oleh menguatnya dolar AS di tengah pengetatan kebijakan moneter oleh The Fed untuk menekan inflasi di AS dan memperkuat dolar untuk mengatasi ketidakstabilan global, termasuk perang berkepanjangan di Ukraina, krisi energi di Eropa, dan melambatnya ekonomi China.Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) turun hampir 2 persen dibandingkan penutupan hari Jumat (23/09) ke bawah level 2.245 poin pada pukul 09.24, sementara KOSDAQ turun hampir 2,5 persen poin ke kisaran 711.