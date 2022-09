Presiden Yoon Tiba di Seoul Usai Lawatan ke Inggris, AS, Kanada

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol telah tiba di Seoul pada Sabtu (24/09) malam seusai lawatannya ke Inggris, Amerika Serikat (AS), dan Kanada.Presiden Yoon menghadiri pemakaman Ratu Elizabeth II di London, Inggris, pada tanggal 18 September dan kemudian terbang ke New York,AS, untuk mengikuti Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebelum kemudian mengunjungi Toronto dan Ottawa, Kanada, pada Kamis (22/09).Selama perjalanannya, Presiden Yoon menggelar tiga pertemuan singkat dengan Presiden AS Joe Biden, dan menyampaikan keprihatinan perusahaan-perusahaan Korea Selatan mengenai pengecualian dari subsidi pajak untuk kendaraan listrik buatan Korea Selatan saat undang-undang (UU) Pengurangan Inflasi AS diberlakukan.Dalam pertemuan singkat dengan Perdana Menteri (PM) Jepang, pemimpin kedua negara sependapat mengenai diperlukannya penyelesaian isu-isu yang tertunda.Presiden Yoon juga mengadakan pertemuan puncak secara terpisah dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau dan Kanselir Jerman Olaf Scholz, dan membahas langkah-langkah untuk meningkatkan hubungan bilateral.Kantor Kepresidenan Korea Selatan menilai bahwa dalam kunjungan ke tiga negara tersebut, Presiden Yoon telah menekankan nilai solidaritas yang didasari oleh kebebasan, dan membuat pencapaian dalam kerja sama keamanan ekonomi, seperti peningkatan rantai pasokan.