AL Korsel dan AS Gelar Latihan Gabungan Mulai Senin

Photo : YONHAP News

Kapal induk Amerika Serikat (AS) Ronald Reagan telah berlabuh di Busan, Korea Selatan, sebagaimana Angkatan Laut (AL) Korea Selatan akan melakukan latihan militer gabungan dengan AS selama empat hari mulai Senin (26/09).Pihak AL Korea Selatan mengatakan bahwa militer kedua negara dijadwalkan akan melaksanakan berbagai latihan maritim, seperti operasi pasukan perang khusus, perang anti-kapal selam, latihan manuver taktis, dan lainnya.Dalam latihan gabungan tersebut, militer Korea Selatan mengerahkan kapal perusak Aegis Seoaeryu- Seongryong berbobot 7.600 ton dan kapal perusak kelas Raja Agung Moonmoo berbotot 4.400 ton.Sementara itu, kapal induk bertenaga nuklir USS Ronald Reagan dikawal kapal penjelajah USS Chancellorsville yang dilengkapi peluru kendali, dan kapal perusak berpeluru kendali USS Barry.Angkatan Laut Korea Selatan dan AS melakukan latihan gabungan untuk pertama kalinya dalam lima tahun setelah tahun 2017.Pihak AL Korea Selatan menyatakan bahwa latihan kali ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan pelaksanaan operasi gabungan kedua negara, sembari menunjukkan kekuatan aliansi Korea Selatan dan AS.Ditambahkan pula bahwa militer kedua negara mengklaim latihan ini sebagai upaya pertahanan persekutuan kedua negara.