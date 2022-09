Korut Kecam Kesepakatan Korsel-AS untuk Penyebaran Aset Strategis

Korea Utara mengecam pertemuan tingkat tinggi Kelompok Konsultasi dan Strategi Perluasan Pencegahan yang Diperpanjang (EDSGC) antara Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) baru-baru ini, menyebut pertemuan tersebut sebagai aktivitas yang sangat berbahaya dan provokatif.Sebuah media propaganda Korea Utara "Ryomyong" pada hari Minggu (25/09) mengecam pernyataan bersama yang memuat hasil pertemuan tersebut sebagai tindakan kriminal anti nasional yang akan mendatangkan bencana nuklir dengan penempatan aset nuklir strategis.Media itu melanjutkan bahwa Korea Selatan menggertak dengan menggunakan retorik luar biasa, layaknya "anak anjing yang baru lahir tidak tahu betapa menakutkannya harimau."Dalam pertemuan EDSGC yang digelar di Washinton, AS, pada 16 September, AS kembali menyatakan komitmen untuk menyediakan pencegahan yang diperpanjang bagi Korea Selatan dengan memanfaatkan segala kemampuan militernya, termasuk nuklir.Adapun, AS juga berjanji untuk memperkuat kerja sama dengan Korea Selatan demi melanjutkan penyebaran dan pengoperasian aset-aset strategis secara memadai.Sebuah media Korea Utara lainnya pun pada Sabtu (24/09) mengklaim bahwa bahkan hingga serangan nuklir menghancurkan daratan AS dan pangkalan-pangkalan militernya di luar negeri, yang menyebabkan pengorbanan besar pun, AS tidak akan memiliki niat untuk melindungi Korea Selatan.