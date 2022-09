Kantor Kepresidenan Korsel Jelaskan Kontroversi Komentar Presiden Yoon Mengenai Biden

Photo : YONHAP News

Korea Selatan telah memberikan penjelasan kepada Amerika Serikat (AS) mengenai komentar Presiden Yoon Suk Yeol yang tertangkap kamera di New York, AS, dan menyebabkan kontroversi di dalam negeri.Seorang pejabat senior pemerintah mengatakan kepada para wartawan pada Senin (26/09) bahwa otoritas diplomasi telah menjelaskan bahwa komentar yang dibuat pada Rabu (21/09) lalu menyangkut kemungkinan memalukan atas kekalahan legislatif, bukan mengenai Amerika Serikat.Setelah penjelasan Seoul tersebut, seorang pejabat mengatakan bahwa Konsil Keamanan Nasional (NSC) Gedung Putih mengatakan pihaknya sepenuhnya memahami situasi dan komentar tersebut tidak menyebabkan masalah, mengutip bahwa pihak AS tidak pernah meminta penjelasan.Sementara itu, Duta Besar Korea Selatan untuk Amerika Serikat Cho Tae-yong dilaporkan menghubungi NSC dan berulang kali memberikan penjelasan yang diberikan oleh Kantor Kerpesidenan Korea Selatan sehari setelah insiden tersebut, di mana pernyataan Presiden Yoon ditujukan pada para pembuat kebijakan dari partai oposisi di Korea Selatan. Pihaknya juga dilaporkan telah memberikan penjelasan kepada pihak Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat.Rabu (21/09) minggu lalu, Presiden Yoon tertangkap kamera menggunakan kata-kata kasar saat berbicara kepada Menteri Luar Negeri Korea Selatan Park Jin dan para stafnya setelah acara pengumpulan dana di New York, AS, mengatakan bahwa Biden akan kehilangan muka jika Kongres tidak meloloskan sebuah undang-undang anggaran dana.Keesokan harinya, Sekretaris Senior untuk Urusan Pers Kepresidenan Kim Eun-hye membantah klaim tersebut, menyebut bahwa pernyataan tersebut mengenai partai oposisi Korea Selatan yang tidak meloloskan pengajuan anggaran dana Presiden Yoon untuk Dana Global.