Dubes Korsel untuk AS: Pemimpin Korsel dan AS Konfirmasi Niat Pencapaian Solusi IRA

Photo : YONHAP News

Duta Besar Korea Selatan untuk Amerika Serikat (AS) mengatakan bahwa para pemimpin dari kedua negara telah mengonfirmasi kembali komitmen untuk kerja sama menyelesaikan kekahwatiran Seoul mengenai Undang-Undang (UU) Pengurangan Inflasi (IRA) AS.Duta Besar Cho Tae-yong membuat pernyataan tersebut pada Senin (26/09) saat bertemu dengan para wartawan di Washington, AS, menyebut bahwa Presiden Yoon Suk Yeol dan Presiden Joe Biden telah tiga kali bertemu selama perjalanan Presiden Yoon di New York dan mendiskusikan isu-isu bilateral utama.Cho menekankan bahwa merupakan suatu pencapaian berarti di mana kedua pihak dapat mendiskusikan kekhawatiran yang dimiliki para pebisnis Korea Selatan mengenai IRA dan mengonfrimasi kembali komitmen mereka untuk menyelesaikan isu di tingkat pemimpin tertinggi.Ditambahkannya bahwa pemerintah secara aktif berkomunikasi dengan Kongres dan pemerintah AS mengenai hal tersebut, sembari menyerukan solusi memadai yang mencerminkan kepentingan Seoul.Cho mengatakan bahwa meski demikian, terdapat penghalang akibat kondisi politik di AS menjelang pemilihan umum sela di November, dan pemerintah Seoul sedang melakukan yang terbaik untuk membuat solusi yang mewakili kemungkinan alternatif untuk meratifikasi pengecualian mobil listrik buatan Korea Selatan dari subsidi pajak IRA.