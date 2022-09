PM Jepang Fumio Kishida dan Wakil Presiden AS Kamala Harris Adakan Pertemuan

Photo : YONHAP News

Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida mengadakan pertemuan dengan Wakil Persiden Amerika Serikat (AS) Kamala Harris, dan membahas ancaman nuklir Korea Utara, masalah China, serta isu lainnya.Dalam pertemuan yang digelar pada Senin (26/09) lalu, PM Kishida dan Wakil Presiden Harris menegaskan kerja sama dalam menghadapi ancaman nuklir dan rudal Korea Utara serta peningkatan aliansi antara AS dan Jepang.Ini merupakan pertemuan pertama antara PM Kishida dan Wakil Presiden Harris.Keduanya juga mengkritik peluncuran rudal balistik Korea Utara, dan berjanji untuk bekerja sama dalam menangani ancaman program rudal dan nuklir Korea Utara.Selain itu, kedua pihak juga membahas pentingnya penyelesaian masalah penculikan warga Jepang oleh Korea Utara.Gedung Putih AS menjelaskan bahwa Wakil Presiden Harris menekankan pentingnya aliansi AS dan Jepang untuk perdamaian dan stabilisasi di wilayah Indo-Pasifik, dan menegaskan kembali komitmen untuk melindungi Jepang.Ditambahkan pula, kedua pihak membahas isu provokasi agresif dan tidak bertanggung jawab China di Selat Taiwan.Selain itu, Wakil Presiden Harris juga menyatakan belasungkawa atas meninggalnya mantan PM Shinzo Abe.Wakil Presiden Harris juga dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada 29 September, setelah menghadiri upacara pemakaman mantan PM Abe yang digelar di Tokyo pada Selasa (27/09).