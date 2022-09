AS Harap Korsel Berperan dalam Stabilisasi Indo-Pasifik, Termasuk Taiwan

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengisyaratkan harapan agar Korea Selatan dapat berperan dalam melindungi stabilisasi wilayah Indo-Pasifik, termasuk Taiwan.Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS Ned Price mengatakan pada Senin (26/09) waktu setempat, setelah mendapat informasi mengenai pertanyaan Presiden Yoon dalam situasi China menyerang Taiwan, mengatakan bahwa Korea Selatan dan AS memiliki hubungan aliansi yang kuat, dan aliansi itu dilandasi pada kepentingan bersama di wilayah Indo-Pasifik dan kesamaan nilai-nilai yang dijunjung.Ditambahkan pula, AS bersama negara aliansi lainnya, termasuk Korea Selatan, memiliki kepentingan bersama untuk melindungi wilayah Indo-Pasifik tetap terbuka dan bebas, serta pembahasan mengenai hal tersebut terus dilaksanakan.Sebelumnya, Presiden Yoon Suk Yeol dalam sebuah wawancara dengan CNN menolak menjawab langsung pertanyaan mengenai apakah Korea Selatan akan mendukung AS untuk melindungi Taiwan saat diserang China.Presiden Yoon menjawab bahwa dalam keadaan serupa, kemungkinan Korea Utara melakukan provokasi akan meningkat, dan tugas utama Korea Selatan adalah menghadapi provokasi Korea Utara melalui aliansi dengan AS.