Wakil Presiden AS Kamala Harris akan Berkunjung ke Korsel

Photo : YONHAP News

Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Kamala Harris yang tengah melakukan lawatan ke Jepang untuk menghadiri upacara pemakaman mantan PM Shinzo Abe akan mengunjungi zona demiliterisasi (DMZ) di Korea Selatan pada tanggal 29 September.Gedung Putih AS mengatakan bahwa telah 70 tahun berlalu sejak Perang Korea, dan kunjungan Wakil Presiden Harris ke DMZ kali ini menegaskan komitmen AS untuk berdiri di samping Korea Selatan dalam menghadapi ancaman apapun dalam aliansi yang kuat antara Korea Selatan dan AS.Setelah mengunjungi DMZ, Wakil Presiden Harris akan mendapat pengarahan singkat mengenai operasi dari para pejabat tinggi militer AS, serta mengenang puluhan ribu pasukan Korea Selatan dan AS yang gugur dalam Perang Korea.Perdana Menteri Korea Selatan Han Duck-soo mengatakan bahwa kunjungan Wakil Presiden Harris ke Seoul dan DMZ kali ini menjadi simbol tekad kuat AS terhadap keamanan dan perdamaian di Semenanjung Korea.